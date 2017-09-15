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Братство Байкала

Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение

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11 сентября 2017. Волонтеры во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках ключевой акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут". Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал. Владимир Байкальский/ТАСС
Фото: Владимир Байкальский / ТАСС

На Байкале состоялось главное событие наиболее масштабного в истории современной России экомарафона En+ Group «360 минут». 17 тысяч волонтеров со всей страны в течение шести часов работали в 182 точках на побережье самого крупного озера в мире. В тот же день к ним присоединилась около тысячи человек в 15 регионах страны, вышедших на уборку в заповедниках Сибири, Приморья, Кавказа. Взрослые и дети, энергетики, актеры, врачи, ученые, чиновники, журналисты, студенты, школьники и молодой парень, специально прилетевший с американских Гавайев, — что их объединило? В этом попытался разобраться на месте корреспондент «Ленты.ру».

Десять КамАЗов с мусором

Сибирь даже в окрестностях Байкала остается очень малонаселенной. Суровый климат, не очень развитая инфраструктура, удаленность от крупных городов — все это вроде бы должно служить естественной защитой от загрязнения. Но на деле это не так.

Главный источник мусора здесь — туристы, те , кто вроде бы специально приезжают сюда, чтобы насладиться уникальной природой чистейшего озера.

Акция по очистке побережья Байкала проводится седьмой год подряд. И в этот раз за шесть часов работы волонтеры вывезли отсюда 155 КамАЗов с мусором. Отдельно собрали 32 мешка стекла и 36 мешков пластика на переработку. Кроме обыкновенных бутылок, банок, оберток и прочего бытового мусора, в заповедной зоне нашли выброшенные кем-то ржавый якорь, стиральную машину, матрас, унитаз.

За минувшие шесть лет добровольцы подняли, вырыли и подняли со дна Байкала 200 тысяч кубометров различного мусора, который затем был частично переработан.

Могучая кучка

«Наши сотрудники, которые работают в "Иркутскэнерго", любят выбираться на Байкал отдохнуть, — рассказывает руководитель оргкомитета экомарафона, глава департамента по устойчивому развитию компании En+ Group (ведущий производитель гидроэлектроэнергии и алюминия в мире) Мария Грачева. — Им надоело смотреть на то, как тут все загажено, и вот в 2011 году мы собрали первую сотню добровольцев, приехали убираться».

Акцию назвали «360 минут ради Байкала»: шести часов достаточно, чтобы мероприятие получилось эффективным, но в то же время не отнимет слишком много времени и сил у волонтеров.

Выбор пал на мыс Улирба — живописное местечко, где была стихийная свалка. Вывезли оттуда 500 мешков мусора. Все участники получили большое удовольствие от акции и, вернувшись в Иркутск, целый год делились впечатлениями с друзьями. В результате в 2012-м на Байкал уже приехали 420 волонтеров: инициативу сотрудников En+ Group поддержали и другие горожане. Добровольцы работали в 22 популярных у туристов точках на побережье.

Еще через год за все те же шесть часов уже более тысячи волонтеров вывезли две тысячи мешков мусора, а также грузовик металлолома. Поставили таблички с призывом не мусорить.

В 2014-м число волонтеров выросло вдвое, стали приезжать со всех регионов страны и из-за границы. К добровольцам присоединились водолазы поисково-спасательного отряда. Мусоровозы несколько дней вывозили собранные мешки с отходами. На переработку отправили десятки тонн металлического лома.

Но было ясно, что шести часов в году для такого энтузиазма мало. И разовая акция «360 минут ради Байкала» превратилась в экомарафон из нескольких мероприятий. А затем организаторы решили выйти за пределы побережья любимого озера, уделив внимание другим российским заповедным зонам.

В 2017-м году проект получил название «360 минут» и стал главным всероссийским волонтерским экомарафоном (около ста тысяч участников). Стартовал он еще в марте и объединил две сотни мероприятий с обширной географией: от Кавказа до Дальнего Востока.

Одну из акций проекта открыл 5 июня в лагере «Артек» глава Минприроды Сергей Донской, а сам экомарафон был включен в план основных мероприятий по проведению Года экологии в России.

Традиционная вылазка на побережье Байкала — кульминация экологического марафона, участие в котором для волонтера — награда за проявленную ранее активность.

Спутниковая разведка и экологическое воспитание

Волонтеры, скажет скептик, это хорошо, но есть ли реальная польза от подобных акций? Стало ли чище за эти годы и не лучше ли было той же En+ Group нанять профессиональных уборщиков?

Эффективность волонтерских мероприятий доказана на практике. Во-первых, добровольцы уже не ездят туда, куда они наведывались в первые годы — там теперь заметно чище.

Во-вторых, организаторы экомарафона «360 минут» стараются больше привлекать к акциям (не только на Байкале) местных жителей, которые затем часто выходят на уборку самостоятельно, не дожидаясь следующего мероприятия. И детей — чтобы сделать им «прививку от мусора» — приучить их самих не бросать фантики где попало и «бить по рукам» несознательных сверстников.

В-третьих, волонтеры на Байкале, как говорится, перешли от собирательства к земледелию — сажают деревья, обустраивают туристические тропы, во всем помогают сотрудникам заповедников. А в Сихотэ-Алинском заповеднике, к примеру, они в прошлом и в текущем году занимались устранением последствий стихийного бедствия: разбирали завалы, расчищали тропы.

А еще организаторы со свойственной технарям-энергетикам скрупулезностью подходят к разведке незаконных свалок, и каждый год направляют добровольцев в самые загрязненные места.

«Привлекаем наших партнеров из «Большой Байкальской тропы», которые работают по всему побережью. Они рассказывают нам о свалках, — говорит Грачева. — Компания "Совзонд" создала для нас спутниковую карту загрязнения Байкала. Она доступна в онлайн-режиме на сайте 360minutes.ru, и с ее помощью можно разглядеть даже совсем небольшие кучи мусора. С этого года на сайте добавилась опция: можете сами добавить туда обнаруженную вами свалку».

Мусорные язвы и чиновничья хитрость

Волонтерская удаль оказалась не всем по душе. Проект выявил серьезные прорехи в работе местных администраций и конкретных чиновников, отвечающих за чистоту вверенных территорий. Все же Байкал — это не ничейная земля.

«Мы стараемся сотрудничать с местной администрацией, но бывают интересные случаи. На третий год проведения акции мы провели разведку, приехали на Ольхон и вдруг увидели, что свалок нет, — вспоминает Мария Грачева. — Поговорив с водителями мусоровозов, выяснили, что им дали указание до нашего приезда все убрать».

Вот и прекрасно. «Пускай будет хотя бы такая мотивация. А в тот раз мы нашли другие свалки, в другом месте, и убирались там», — говорит Грачева.

А еще на первой же акции добровольцы узнали, что такое мусорные язвы. «Это когда ты видишь лежащую на земле бутылку, поднимаешь, а за нее зацепился пакетик, торчащий из земли, — объясняет Грачева. — Вытаскиваешь его и понимаешь, что почва поглотила целое мусорное захоронение. Иногда это происходит само по себе, а иногда туристы, считающие себя более сознательными, специально закапывают свои отходы».

Розовые пески и свалки Паньковки

С насыпи Кругобайкальской дороги у почти незаметного остановочного пункта «Паньковка-2» одинаково хорошо видно ровное зеркало воды озера Байкал и ледники на горных вершинах Саян. Пригородные поезда останавливаются здесь четыре раза в день.

От остановки до пляжа со знаменитым розовым песком — одним из байкальских чудес — всего несколько десятков метров. Такая доступность, видимо, и определила особую засоренность территории.

Это одна из самых южных точек побережья великого озера. Волонтеры здесь уже бывали. 9 сентября 2017 года около сотни человек в ярких синих и красных ветровках высадились здесь из автобусов, чтобы в очередной раз очистить это живописное место.

На самом пляже мусора незаметно, лишь какая-то металлическая решетка с почерневшими от огня камнями. «Это для походной бани. Камни нагревают на костре, затем на этой решетке перетаскивают с горящих углей под навес, — рассказывает Наталья, одна из участниц акции. — Искупаться в байкальской воде многим хочется, но для этого надо хорошенько попариться».

Наталья приехала на озеро из Иркутска вместе с двумя детьми. По профессии она врач и в волонтерском отряде тоже отвечает за здоровье окружающих.

Для ее детей поиск пустых бутылок, пустых пачек сигарет и прочего мусора — веселая игра. Ребята резво носились по округе, притаскивая находки к грузовику, чей кузов постепенно заполнялся большими черными мешками мусора. Взрослые лишь следили за тем, чтобы дети не снимали перчаток.

Наталья участвует в акции «360 минут» не первый год и с радостью отмечает, что еще никто из ее подопечных здесь не поранился. «Хотя битого стекла много попадается, и его важно вовремя убрать, а то ведь какой-нибудь ребенок пройдется босиком или животное какое наступит», — отмечает врач.

Для иркутян Байкал — место очень родное, но многим из них, как Наталье, удается выбираться сюда лишь несколько раз в году. По прямой от города до озера 60 километров — по реке Ангаре. По трассе же — 96 километров. Вроде бы не так далеко, но дорога горная, особо не разгонишься.

Такое впечатление, будто едешь из Симферополя в Ялту. Правда, там, в Крыму, ехать ближе — 80 километров.

Дмитрий почти и не заметил трехчасового переезда на автобусе от Иркутска до побережья Байкала. Ведь перед этим он преодолел многие тысячи километров с Гавайских островов, где этот украинский парень живет уже несколько лет.

«В прошлом году я был на экологической конференции на Гавайях и выиграл приз от компании En+ — участие в экомарафоне "360 минут" здесь на Байкале», — рассказывает Дмитрий. Он в этой теме новичок, но уже отметился проведением экологической акции на райских тихоокеанских островах, которые тоже страдают от загрязнения.

Дмитрий работает в американском туристическом издании. В США он переехал из Германии, хотя собирался вернуться домой, в Луганск. Планы молодого человека резко изменились после событий на Майдане, из-за войны. С одним чемоданом и ноутбуком он отбыл за океан, начал новую жизнь. А теперь и сам себе не верит, что собственными глазами увидел Байкал. «Вообще-то я планировал искупаться, — говорит он, улыбаясь. — Но я все равно счастлив от того, что попал в такое чудесное место».

День выдался прохладный, и многие из волонтеров, похоже, пожалели, что не прихватили с собой зимних вещей. Однако физический труд согревает, и несколько часов уборки пронеслись как считаные минуты. А ближе к вечеру с берега самого знаменитого озера на планете в сторону свалки и мусороперерабатывающего предприятия двинулись набитые мешками мусора грузовики.

Научный подход

Дмитрий не единственный, для кого уборка на Байкале стала наградой. Его тезка Дмитрий Сарычев приехал сюда в Паньковку со своей женой Кристиной из Воронежа, победив в научном конкурсе, проведенном в рамках летней школы Русского географического общества.

«Это такая коммуникативная площадка для молодых ученых, аспирантов, студентов, — рассказывает Дмитрий о летней школе. — Она проходит в августе. Там крупнейшие ученые выступают перед молодежью».

Супруги Сарычевы похожи на совсем еще юных студентов, но они уже взрослые и ответственные люди. Дмитрий преподает на факультете географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета, а его жена работает в областном управлении природных ресурсов.

Возможность собрать несколько мешков мусора на Байкале молодой человек получил, разработав и представив в летней школе РГО собственную методику пространственного анализа распространения редких видов птиц для выявления территорий особой природоохранной ценности.

Для молодого ученого экомарафон не только романтическое приключение. У него в этом есть и научный интерес.

«В криминалистике применяется теория разбитых окон, — рассказывает Дмитрий. — Она гласит: если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. Так и с мусором. Если человек видит, что кругом чисто и его пустая бутылка будет здесь одна единственная, то он еще подумает, оставлять ее или нет. А если кругом и без того полно пустых бутылок, то сомнений у него не возникнет».

Театральный слет

За день до выезда на озеро организаторы экомарафона решили впервые провели слет волонтеров, точнее хотя бы части из них, а именно той, которую можно было бы назвать ядром всего экологического движения «360 минут». И собрались добровольцы не на стадионе или в зале для заседаний администрации, а в стенах только что отремонтированного здания Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Это создало особую теплую атмосферу, хотя не обошлось и без замечаний — некоторые молодые люди никак не могли понять, почему в зал нельзя пронести напитки и еду.

Конечно, в основной массе прибывшие сюда волонтеры — это молодые люди. Но не только студенты и старшеклассники, а молодые и энергичные специалисты из 22 компаний, принявших участие в экомарафоне, — корпоративные волонтеры. И роль представителей этой новой добровольческой когорты с годами будет лишь возрастать.

В холле театра из среды сверстников обилием значков на груди и двумя эффектными спутницами выделялся Максим Пушилин из Ангарска. Этот молодой человек в волонтерском движении уже семь лет. Он поделился своим секретом, как не «выгореть» эмоционально на первых же нескольких акциях.

«Я стараюсь не чем-то только отдельным заниматься, к примеру, сбором мусором, — рассказывает Максим. — Посещаю разноплановые мероприятия, пробуя себя во всем».

Для Пушилина волонтерство — это способ познакомится с окружающим миром, и он уверен, что, кроме прекрасных воспоминаний и хороших друзей, волонтерство поможет ему найти свое место в жизни. «У нас многие молодые люди хватаются за первую попавшуюся работу в своем городе и замыкаются в себе, а потом страдают от того, что не смогли самореализоваться», — сетует Максим.

Главное качество для добровольца, по его мнению, — смелость. И он рад тому, что одним из лидеров экомарафона «360 минут» стала самая смелая, на взгляд Пушилина, женщина российского телевидения — Елена Летучая.

К слову, Летучая не только была лицом акции на иркутских билбордах и говорила красивые слова со сцены театра на слете волонтеров, но и сама собирала мусор, оставленный туристами в Паньковке.

«Если мы будем делать это маленькое полезное для экологии дело, если это будут делать тысячи людей по всей стране, то результат будет весьма значительным», — отметила Елена. Как оказалось, она к Байкалу испытывает особые чувства, связанные с воспоминаниями детства, когда она приезжала сюда с родителями с Дальнего Востока.

Но, конечно, волонтерский слет не просто так проводился в театре. После завершения официальной части, в ходе которой были награждены лучшие добровольцы, на сцену вышли выпускники столичной школы-студии МХАТ, создавшие свой замечательный театр под названием «Июльансамбль». Они представили экспериментальный драматический концерт, посвященный лучшим песням и музыкантам XX векам.

А на следующий день молодые актеры присоединились к волонтерам «360 минут» и сажали деревья в Байкальском заповеднике. Самым юным участником экомарафона можно назвать семимесячного Корнея — сына одной из актрис. Смелая, талантливая девушка не боялась лететь с ним из Москвы в далекую Сибирь, и этот карапуз стал талисманом и любимцем всей труппы.

* * *

Закат на Байкале заставляет задуматься о тишине и вечности, для которой все человеческие начинания — лишь миражи, тонущие в туманной дымке горы на противоположном берегу этого величественного озера.

Но пример горстки людей, собравшихся на берегу «священного моря» семь лет назад, показал, что все большое строится из малого и неприметного. И сегодня акции по сбору мусора — лишь одно из мероприятий в рамках комплексной программы по защите Байкала и заповедных территорий компании Еn+ Group. Работа строится в тесном сотрудничестве с Минприроды и другими государственными ведомствами, фондом «Страна заповедная» и фондом Олега Дерипаски «Вольное дело», а также во взаимодействии с мировым экологическим сообществом. Это уже огромный и системный труд, механизм, в котором отдельный волонтер — лишь маленькая частица, но все же это самая важная частица.

И Байкал ждет новых героев. «Способов попасть сюда очень много, начиная с регистрации на нашем сайте, заканчивая тем, что вы просматриваете там же список наших партнеров и приезжаете сюда от них», — отмечает Мария Грачева. Так, среди волонтеров в этом году, по ее словам, было много детей, участвовавших в проекте школ нового поколения, во всероссийском образовательном проекте «Заповедная смена» на базе заповедников и крупных промышленных предприятий.

«У нас есть группы в соцсетях "360 минут". Присоединяйтесь к нам, пишите нам, участвуйте в конкурсе, победитель которого получит возможность приехать на следующую большую чистку Байкала бесплатно из любой точки страны», — сказала Грачева. Но грезить о далеком она никому не советует, ведь под боком у каждого есть свое, пускай небольшое, но тоже неповторимое и прекрасное озеро, река или пруд, которым без человеческой заботы в нашем современном мире не обойтись.

Сергей Лютых

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11 сентября 2017. Волонтеры во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках ключевой акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут". Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал. Владимир Байкальский/ТАССБратство Байкала
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Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
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