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17:19, 3 июля 2025Бывший СССР

Погибшего в Луганске экс-главу города нашли в базе «Миротворец»

РИА: Погибший в Луганске экс-глава Пилавов находился в базе «Миротворец»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Погибший в Луганске при взрыве экс-глава города Манолис Пилавов находился в украинской базе «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

«Пилавов находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года, свидетельствуют данные ресурса», — пишет агентство.

Отмечается, что, по данным ресурса, Пилавов находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) с 2015 года.

Ранее российского блогера Влада Бумагу, известного как Влад A4, внесли в «Миротворец». Сообщается, что его добавили в базу данных ресурса из-за того, что он «участвовал в мероприятиях, поддерживающих политику России, а также распространял российскую пропаганду».

Вот это да!
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