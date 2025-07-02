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17:10, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Известного блогера внесли в базу «Миротворца» из-за вопроса Путину

Блогера Влада Бумагу внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: A4 / YouTube

Российского блогера Влада Бумагу, известного как Влад A4, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Бумагу внесли в базу данных ресурса из-за того, что он «участвовал в мероприятиях, поддерживающих политику России, а также распространял российскую пропаганду». В частности, причиной стало то, что блогер участвовал в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2024 года и задал главе государства вопрос.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» внесли лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Отмечалось, что музыкант попал в этот список из-за того, что проводил концерты в Крыму.

До этого сообщалось, что в базу украинского сайта внесли певицу Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), получившую российское гражданство. Она попала в реестр «Миротворца» как «лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

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