Известного блогера внесли в базу «Миротворца» из-за вопроса Путину

Блогера Влада Бумагу внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российского блогера Влада Бумагу, известного как Влад A4, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Бумагу внесли в базу данных ресурса из-за того, что он «участвовал в мероприятиях, поддерживающих политику России, а также распространял российскую пропаганду». В частности, причиной стало то, что блогер участвовал в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2024 года и задал главе государства вопрос.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» внесли лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Отмечалось, что музыкант попал в этот список из-за того, что проводил концерты в Крыму.

До этого сообщалось, что в базу украинского сайта внесли певицу Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), получившую российское гражданство. Она попала в реестр «Миротворца» как «лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».