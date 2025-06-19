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11:37, 19 июня 2025Культура

Получившую российское гражданство Лорак внесли в базу «Миротворца»

Певицу Ани Лорак внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), получившая российское гражданство, внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

По информации источника, артистка попала в список экстремистского сайта как «лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО». Кроме того, Украина ввела персональные санкции против Лорак, которая продолжает выступать на территории Российской Федерации и исполнять песни на русском языке.

Ранее стало известно, что 9 июня Лорак получила российское гражданство. В документе она оставила свое имя — Каролина. До этого сообщалось, что артистка тайно заменила украинский паспорт.

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