Ани Лорак подала заявление на российское гражданство и тайно обновила украинский паспорт. Через месяц она едет в тур по России

Певица Ани Лорак тайно заменила украинский паспорт

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на фоне новостей о подаче заявления на российское гражданство и запланированных гастролей в России тайно заменила украинский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал отмечает, поскольку украинские консульства не работают на территории России, артистке для операции по замене документа пришлось выехать за границу — возможно, в Грузию, Армению или другую страну. Там она оформила новый паспорт без лишнего внимания, после чего направила данные в Федеральную налоговую службу, что требуется для легального проведения концертов в России.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Отмечается, что в обновленном украинском паспорте у Лорак отсутствует ее отчество Мирославовна, поскольку в новых удостоверениях личности страны их больше не указывают.

При этом в марте 2024 года РИА Новости со ссылкой на источник в окружении певицы сообщало, что она подала заявление на получение гражданства Российской Федерации. По словам собеседника, этим она занялась в феврале того же года.

Продюсер раскрыл заработок Ани Лорак в России

Первое выступление Ани Лорак в рамках нового тура в 2025 году запланировано на 12 мая в Новосибирске. Далее в расписании — Кемерово, Томск, Красноярск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и Иркутск. В конце июля состоится ее выступление на фестивале Garage Fest в Санкт-Петербурге, а в августе концерт пройдет в Пятигорске.

По данным портала «Страсти», гонорар певицы составляет от 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что несмотря на «неопределенность ее позиции в начале СВО» исполнительница остается востребованной.

«У Ани Лорак гонорар от 1,5 до 3,5 миллиона рублей за концерт в Москве. За последние годы ее песни хуже не стали», — заявил продюсер. Он отметил, что сейчас Лорак вернулась к активной деятельности на российской сцене, участвует в телепроектах и продолжает гастрольную деятельность.

Ранее артистку проверили на финансирование ВСУ

В 2023 году в отношении Лорак проводилась проверка по подозрению в поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В связи с этим подозрениями в поддержке ВСУ он направил обращение к губернатору Подмосковья с просьбой отменить концерт певицы, который был намечен на 27 сентября в Crocus City Hall в Красногорске. «Нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян», — заявил Бородин.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Позже он уточнил, что проверка завершена и «Ани Лорак перед законом чиста». По его словам, «если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать».

Сама певица прокомментировала ситуацию в социальных сетях и подчеркнула, что никогда никому не оказывала и не собирается оказывать военную помощь. Она объяснила, что это противоречит ее убеждениям. «Я — певица, а не политик», — напомнила она. Певица добавила, что помогает адресно, к примеру, потерявшим жилье семьям, беженцам и детям-сиротам.