Певицу Наргиз разговорили от лица Зеленского. Звезда шоу «Голос» спонсирует ВСУ и мечтает о татуировке с Бандерой

Певица Наргиз Закирова призналась пранкерам Вовану и Лексусу в спонсировании ВСУ

Узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова, известная как Наргиз, поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Певица призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поддержала бомбежку Донецка.

Вован и Лексус поговорили с Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается ее лидером Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании украинских войск. «Я не пиарю это, и я не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. (...) Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», — высказалась Наргиз на эту тему.

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Пранкеры также связались с певицей по видеосвязи от лица якобы президента Украины. Ко второй части своего розыгрыша они пригласили пародиста Макса Комикадзе, который сыграл Зеленского. Артист и до этого появлялся в роли украинского лидера в юмористических роликах: например, именно он сыграл президента Украины в пародийном видео с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Актер спрашивал у Наргиз о ее отношении к России и Украине. В качестве ответа певица показала подставному Зеленскому свою новую татуировку в виде украинского тризуба — основного элемента государственного герба республики. Она также заявила, что планирует сделать татуировку с портретом одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Более того, она описала Бандеру как very sexy (очень сексуальный) и назвала его своим героем и кумиром. Также она пообещала набить и портрет самого Зеленского.

Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские — это мертвые русские Наргиз звезда шоу «Голос»

Также подставной Зеленский рассказал Наргиз о планах ВСУ «стрелять по Донецку», на что певица ответила аплодисментами. Пранкер также предложил написать ее имя на ракетах, которые нацелены на город, на что Наргиз согласилась.

Наргиз проверят на предмет финансирования ВСУ

После опубликованного видео пранка стало известно, что Генпрокуратура России проверит Наргиз на предмет финансирования ВСУ. С таким требованием в правоохранительные органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который не раз жаловался на публичных личностей. По его словам, проживающая в США артистка активно дискредитирует Россию и ее граждан в соцсетях, а также репостит фейковые новости с Украины.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации. Артистка не сможет въезжать в страну до 2072 года. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты», — сказал адвокат артистки Бахром Исмаилов. При этом он пояснил, что на его клиентку не заводили уголовное дело.

