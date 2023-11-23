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20:07, 23 ноября 2023Силовые структуры

Публикации сжегшего российский паспорт певца Шарлота проверит прокуратура

Прокуратура проверит публикации певца Шарлота на признаки возбуждения ненависти

Кадр: видео @sharl.ot

Прокуратура начала проверку публикаций певца Эдуарда Шарлота, задержанного 22 ноября в аэропорту, на признаки возбуждения ненависти или вражды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас певец находится в спецприемнике — суд назначил ему 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Ранее с требованием привлечь Шарлота к ответственности выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, он написал обращение в Генпрокуратуру. В июне артист опубликовал видео, на котором сжег российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином РФ и планирует уехать в Киев. Шарлота задержали в среду, 22 ноября, в аэропорту Пулково, как только он прилетел в Санкт-Петербург.

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