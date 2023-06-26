Известный певец сжег свой российский паспорт и собрался в Киев

Певец Шарлот сжег свой российский паспорт и собрался в Киев

25-летний российский исполнитель Эдуард Шарлот сжег свой российский паспорт. Соответствующими кадрами он поделился в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известный певец заявил, что больше не считает себя гражданином России и собирается в Киев. «Я решил. Надеюсь, получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу», — подписал он пост.

По данным Telegram-канала RT, ранее Шарлот уже привлекал внимание общественников: на личной странице в соцсетях артист оскорблял и критиковал руководство страны.

«Отправить бы его в колонию на пару годков с его кудрями — по-другому бы запел. Придурковатый недомальчик или недодевочка», — заявил представитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

Ранее российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) опровергла сообщения о получении французского гражданства.