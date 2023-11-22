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02:46, 22 ноября 2023Культура

Сжегшего российский паспорт певца Шарлота в аэропорту встретил наряд полиции

Сжегшего паспорт РФ певца Шарлота заметили в Пулково в сопровождении полиции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певец и блогер Эдуард Шарлот прилетел в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Его встретил наряд полиции и сопроводил в служебное помещение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных каналом видеокадрах видно, что Шарлота в наручниках ведут сотрудники правоохранительных органов. Артист шел без багажа и ручной клади. На данный момент процессуальный статус певца не ясен.

В июне Эдуард Шарлот записал видео, как сжигает свой паспорт гражданина Российской Федерации, заявив, что больше не считает себя таковым и что собирается уехать в Киев.

Позже отец певца Валерий назвал причины, по которым его сын решил сжечь паспорт РФ. Родитель исполнителя предположил, что такое поведение связано с детской травмой, которую артист получил из-за того, что его вместе с братом-близнецом забрали у родной матери, так как она плохо к ним относилась.

В ноябре певец рассказал в соцсетях о желании вернуться в Россию и попросил у подписчиков денег на билет. По его словам, он возвращается в страну «для борьбы за русскоязычную культуру».

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      Екатерина Подвигина
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