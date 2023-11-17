Отец Шарлота назвал причины решения артиста сжечь паспорт РФ

Отец Шарлота предположил, что певец сжег паспорт РФ из-за детской травмы

Отец блогера и певца Эдуарда Шарлота назвал причины, по которым его сын решил сжечь паспорт Российской Федерации. Своим мнением Валерий Шарлот поделился с агентством Regnum.

Родитель исполнителя предположил, что такое поведение артиста связано с детской травмой, которую он получил из-за того, что его вместе с братом-близнецом забрали у родной матери, так как она плохо к ним относилась.

«У парней детская травма. Эдик с нами жил в Самаре. Иногда куда-то уезжал, то в Питер, потом в Москву. Мы очень гордились им. А вот потом резко решил уехать (...). И все. Не общается со мной. Хотя обижаться ему не на что. Мы с супругой (второй женой Валерия Шарлота — прим. «Ленты.ру») очень любили их. Они имели все, что захотят. У меня свой бизнес, я для Эдика и его брата-близнеца все делал», — рассказал собеседник агентства.

Отец артиста также добавил, что выступает категорически против отвратительного поступка сына.

Ранее Эдуарда Шарлота, неоднократно высказывавшегося против проведения специальной военной операции на Украине, потребовали привлечь к ответственности за разжигание ненависти.