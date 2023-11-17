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13:47, 17 ноября 2023Культура

Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

Сжегшего паспорт России певца Шарлота потребовали привлечь к ответственности

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Блогера и певца Эдуарда Шарлота, известного тем, что он сжег свой российский паспорт, а также неоднократно высказывался против СВО, потребовали привлечь к ответственности за разжигание ненависти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Генпрокуратуру обратился юрист Виталий Бородин, который обратил внимание на пост исполнителя от 16 ноября — в нем блогер резко отзывался о русскоязычных людях. Бородин призвал привлечь Шарлота к ответственности по статье 282 («Возбуждение ненависти или вражды») Уголовного кодекса РФ, по которой может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее Шарлот вызвал исполнителя SHAMAN на творческую и музыкальную дуэль. До этого певец рассказал о желании вернуться в Россию и попросил у подписчиков денег на билет. По его словам, он возвращается в страну «для борьбы за русскоязычную культуру».

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