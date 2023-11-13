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10:37, 13 ноября 2023Культура

Сжегший российский паспорт известный певец захотел вернуться в страну

Певец Шарлот рассказал о желании вернуться в Россию и попросил денег на билет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

25-летний исполнитель Эдуард Шарлот, который сжег свой российский паспорт, заявил о намерении вернуться в страну. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом известный певец отметил, что ему не хватает денег. «Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну. Мне понадобится поддержка. Пожалуйста, накиньте [денег], чтобы хватило на билет», — сказал артист, подчеркнув, что после возвращения планирует пожить в деревне.

Он также отметил, что хочет записать новый альбом. «Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», — заявил Шарлот.

В июне Эдуард Шарлот поделился кадрами, на которых он сжигает свой паспорт. Певец заявил, что больше не считает себя гражданином России и собирается в Киев. «Я решил. Надеюсь, получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу», — подписал он пост.

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