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05:07, 17 ноября 2023Культура

Сжегший паспорт РФ блогер Шарлот бросил вызов певцу SHAMAN

Сжегший паспорт России певец Шарлот вызвал артиста SHAMAN на музыкальную дуэль
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Блогер и певец Эдуард Шарлот, известный тем, что сжег свой российский паспорт, а также неоднократно высказывался против СВО, вызвал исполнителя SHAMAN на творческую и музыкальную дуэль. Он бросил вызов артисту в видеообращении в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл», — сказал певец Шарлот. Он предложил провести состязания по игре на музыкальном инструменте, сочинению композиций, а также испытать вокальный диапазон голоса.

Ранее певец Шарлот рассказал о желании вернуться в Россию и попросил у подписчиков денег на билет. По его словам, он возвращается в страну «для борьбы за русскоязычную культуру».

До этого Эдуард Шарлот записал видео, как сжигает свой паспорт гражданина РФ, заявив, что больше не считает себя таковым и что собирается уехать в Киев.

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      Александра Синицына
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