Starhit сообщил о запрете певице Наргиз въезжать в Россию до 2072 года

Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на документ.

Артистка не сможет въезжать в страну до 2072 года. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты», — сказал адвокат артистки Бахром Исмаилов. При этом он пояснил, что на его клиентку не заводили уголовное дело.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Закировой в московском аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Издание vesti.uz сообщило, что певицу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан.

Концертный директор 51-летней российской и узбекской певицы Наргиз Закировой Елена Федорова не смогла подтвердить или опровергнуть в разговоре с «Лентой.ру» информацию о задержании артистки.