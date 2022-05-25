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В полиции опровергли задержание певицы Наргиз в российском аэропорту

В полиции опровергли задержание певицы Наргиз в российском аэропорту Домодедово

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

51-летнюю российскую и узбекскую певицу Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержание артистки произошло сразу после ее прилета из Ташкента. Сообщается, что певицу могут депортировать обратно в Узбекистан.

На свою Родину Наргиз уехала в апреле этого года на фоне ситуации на Украине. По словам исполнительницы, там она проводила время с семьей, а также занималась творческими проектами, которые планировала реализовать в будущем.

Представители артистки никак не прокомментировали задержание певицы в столичном аэропорту Домодедово.

UPD: позднее полиция в разговоре с News.ru опровергла информацию о том, что артистку не пустили в Россию.

Ранее Закирова обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева и телеведущего Андрея Малахова в сговоре против нее.

В августе 2019 года стало известно, что Фадеев разорвал контракт с исполнительницей после пяти лет сотрудничества. Продюсерский центр запретил ей исполнять композиции Фадеева и снял с себя все обязательства, связанные с запланированным туром. В 2020 году Фадеев назвал работу с Закировой своей главной ошибкой, а ее саму «главным вруном в мире».

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Анастасия Астахова
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