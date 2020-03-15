Фадеев окрестил Наргиз «главным вруном в мире» и назвал работу с ней ошибкой

Продюсер Максим Фадеев назвал работу с певицей Наргиз Закировой своей главной ошибкой и окрестил ее «главным вруном в мире». Он сделал это заявление в передаче «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Музыкант утверждает, что никогда в жизни не встречал более лицемерного человека, чем певица. «Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», — заключил Фадеев.

Он добавил, что считает «главной тотальной ошибкой» сотрудничество с Олегом Майами и Наргиз. По его словам, хотя с другими подопечными у него иногда складывались сложные отношения, он не жалеет о работе с ними.

В августе 2019 года стало известно, что Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз после пяти лет сотрудничества. Продюсерский центр запретил ей исполнять композиции Фадеева, а также снял с себя все обязательства, связанные с запланированным на август туром.

Промоутер и организатор концертов Сергей Лавров заявил, что у певицы якобы были проблемы с алкоголем, поэтому он всегда опасался, что Наргиз не сможет выйти на сцену. «Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное», — рассказал промоутер.

Сама певица назвала разрыв контракта «зияющей подлостью и бесчестьем». Она обвинила Фадеева и его продюсерский центр в травле. Весной 2020 года новым продюсером исполнительницы стал Виктор Дробыш.

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