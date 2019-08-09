Разрыв контракта Фадеева и Наргиз объяснили любовью к алкоголю

Промоутер и организатор концертов Сергей Лавров рассказал, почему продюсер Максим Фадеев решил разорвать контракт с артисткой Наргиз Закировой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Лавров заявил, что часто занимался выступлениями певицы и всегда опасался, что она не выйдет на сцену. У Фадеева, по его словам, также были трудности с организацией мероприятий, так как знаменитость иногда просто не выходила на связь.

«Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное», — сказал промоутер.

«Странностей много было. Иногда со своими подругами из "Битвы экстрасенсов" закрывалась в гримерке и раскладывала карты», — добавил он. Кроме того, Лавров отметил, что у Наргиз было много странных запросов в райдере, включая охранника, который должен был дежурить около ее гостиничного номера даже по ночам. Он заключил, что Фадеев наверняка устал от странных поступков артистки, так что в их разрыве нет ничего удивительного.

8 августа стало известно, что лейбл Фадеева MALFA разорвал контракт с Наргиз. В документе о расторжении сотрудничества указано, что теперь артистка не может исполнять песни продюсера. Кроме того, отмечается, что лейбл снимает с себя все обязательства, связанные с ее туром, запланированным на август.

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