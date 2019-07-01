Пригожин прокомментировал слухи о романе экс-солистки «Серебра» и Фадеева

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о любовных отношениях между его коллегой Максимом Фадеевым и бывшей солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Об этом сообщает «Пятый канал».

О романе стало известно от другой экс-участницы коллектива Елены Темниковой, которая в интервью журналистке Ирине Шихман заявила, что эта связь погубила группу. Пригожин посчитал, что не стоит верить словам исполнительницы, а также задался вопросом, почему эта информация не всплыла раньше.

«В принципе, Темникова состоялась благодаря Максу Фадееву. Мы сейчас не будем говорить о том, хороший он или плохой, понимаете? Она появилась благодаря группе "Серебро"», — отметил он, добавив, что не понимает, зачем певица сделала это «неправильное и неэтичное» заявление, ведь у нее сейчас «все ровно».

«Вот смотрите. Мы с вами что сейчас делаем? Говорим про Темникову. Почему? Потому что она дала повод. И теперь это тема для разговоров», — заключил Пригожин.

Ранее Ольга Серябкина опровергла слухи о романе с Максимом Фадеевым и рассказала, что несколько лет встречалась с Еленой Темниковой. «Да, мы с ней были вместе как девушка и девушка, как люди в отношениях», — пояснила артистка. Она предположила, что причиной их разрыва стала конкуренция. В ответ Темникова назвала Серябкину актрисой, а ее слова — плохо срежиссированной выдумкой.

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