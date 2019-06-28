Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой. Об этом сообщает портал Super.

«Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет», — заявила певица. Она пояснила, что это легко можно доказать по райдеру, согласно которому они жили всегда в одном номере.

«А дальше пошел мой личный творческий рост, и, наверное, это стало ее задевать», — предположила Серябкина. Она добавила, что разлад начался из-за ревности и обычной женской конкуренции.

Певица также опровергла слова Темниковой, которая в недавнем интервью журналистке Ирине Шихман сказала, что между Серябкиной и продюсером «Серебра» Максимом Фадеевым была любовная связь. «То что, она говорит про меня и Макса, мне странно», — отреагировала Серябкина.

Группа «Серебро» образовалась в 2006 году. Темникова покинула группу в 2014 году, заявив о напряженных отношениях с другими участницами коллектива. Осенью 2018 года Серябкина также рассказала о своем уходе и начале сольной карьеры.

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