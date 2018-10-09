Ольга Серябкина заявила об уходе из Serebro

Певица Ольга Серябкина уходит из группы Serebro. Об этом она сообщила в Instagram во вторник, 9 октября.

Артистка не объяснила причин разрыва с группой. Она подчеркнула, что выступит на уже запланированных концертах коллектива. «Мы сейчас много работаем над новым материалом для девчонок. Уже без меня. Хотя я не представляю, как это будет без меня», — рассказала она.

«С 2019 года я начинаю работать одна. Это будет что-то новое, чего я еще не знаю», — добавила Серябкина.

33-летняя Ольга Серябкина присоединилась к Serebro в 2006 году. В 2015 году она начала выступать под псевдонимом Molly, который использует, работая над сольными проектами.

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