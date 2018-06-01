Темникова раскрыла причину ухода из Serebro

Певица Елена Темникова раскрыла подробности своего ухода из группы Serebro. Она рассказала об этом в интервью сайту tengrinews, видеозапись беседы опубликована в YouTube.

Причиной ухода артистки стали напряженные отношения с другими участницами коллектива. Из-за этого Темникова заплатила неустойку. «Я за полтора года предупредила, что буду уходить, чтобы постепенно меняли меня на другую солистку центровую. А потом я выкупилась. Все по контракту, все официально», — сообщила она.

Певица подчеркнула, что в сумме неустойки было шесть нулей. «У нас накалялись отношения из года в год, стало очень тяжело, эмоционально. Мы когда-то были очень близкими подругами, ближе никого не было. А потом... Не хочу сор из избы выносить. Просто они жестко испортились», — отметила Темникова.

В том же интервью артистка рассказала об эксплуатации сексуальности в группе и призналась, что чувствовала себя некомфортно в группе Serebro из-за откровенных нарядов участниц.

Serebro образовалась в 2006 году, ее первыми участницами стали Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В 2007 году они заняли третье место на «Евровидении» с песней Song #1. Темникова покинула Serebro в 2014-м.

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