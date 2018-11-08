Солистка группы «Серебро» попала в больницу

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина госпитализирована. Об этом певица рассказала в Instagram в четверг, 8 ноября.

Артистка опубликовала фотографию, на которой она лежит под капельницей.

«Внезапно за день до сольника...» — подписала Серябкина пост.

Пока неизвестно, будет ли перенесен концерт.

Ольга Серябкина — российская певица, автор песен и поэтесса, солистка женской поп-группы Serebro. Также известна под творческим псевдонимом MOLLY.

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