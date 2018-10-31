Лидер Rammstein бросил съемки клипа и приехал на выписку Лободы из больницы

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Москву на выписку из больницы украинской певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает портал Super.

Певец отложил съемки нового клипа и несколько дней назад из-за срочности прилетел в российскую столицу эконом-классом. При этом увидеть Лободу ему удалось только во время выписки.

После того, как пара покинула Боткинскую больницу, Линдеманн и Лобода отправились в ресторан. Это их первое совместное появление на публике. В конце мая певица родила дочь Тильду, при этом имя отца не раскрывалось. По слухам, им стал Линдеманн, однако на вопрос об отношениях между ней и солистом Rammstein Лобода тогда ответила уклончиво. Украинская поп-исполнительница познакомилась с Линдеманном в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

24 октября Лобода была экстренно госпитализирована. Позже выяснилось, что исполнительница попала в больницу с подозрением на обструкцию почки. Артистку увезли на скорой после того, как она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание на сцене во время репетиции.

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