Названа причина госпитализации Лободы

Светлана Лобода была экстренно госпитализирована с подозрением на обструкцию почки. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказал источник в окружении певицы.

Скорая помощь увезла певицу прямо с репетиции своего нового шоу. По словам собеседника издания, во время исполнения сложного танцевального номера Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и пытаются стабилизировать состояние пациентки.

Уточняется, что данных об отмене концертов, запланированных на 25,26 и 28-го октября, не поступало.

Об экстренной госпитализации Лободы сообщалось ранее 24 октября. По информации онлайн-журнала StarHit, врачи оценили ее состояние как среднее, решается вопрос об операции.

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