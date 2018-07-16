В имени дочери Светланы Лободы увидели намек на отцовство солиста Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода раскрыла имя своей младшей дочери, которую, по слухам, родила от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как сообщает журнал Hello! Россия, ее зовут Тильда. Сразу несколько изданий сочли, что их имена созвучны, и ребенка назвали в честь отца.

Портал Woman.ru приводит выдержки из интервью с певицей. Она заявила, что считает музыканта «невероятно заботливым и очень талантливым». Также она добавила, что любая женщина бы мечтала, чтобы Линдеманн стал отцом ее ребенка.

На вопрос об отношениях между ней и солистом Rammstein Лобода ответила уклончиво. «Каждый человек появляется в нашей жизни, чтобы нас чему-то научить, и нужно стараться находить все возможные и невозможные варианты для того, чтобы изучать людей, которые тебе близки и дороги, учиться у них, тем более, если они старше тебя», — сказала она. Отцовство девочки певица не подтвердила.

В конце мая сообщалось о рождении дочери у Светланы Лободы. Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса.

Украинская поп-исполнительница познакомилась с Линдеманном в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

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