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Солиста Rammstein назвали отцом ребенка Светланы Лободы

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Певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Предположительно, отец ребенка — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, сообщает Telegram-канал SUPER.

Лобода станет мамой уже второй раз: у нее есть шестилетняя дочь от танцора и хореографа Андрея Царя, с которым артистка рассталась в 2014-м году. Рожать певица планирует в Лос-Анджелесе. О ее отношениях с солистом Rammstein СМИ сообщали в июле прошлого года — тогда Линдеманн ухаживал за певицей на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. После этого они продолжили втайне встречаться.

Сама певица отрицает близкую связь с 57-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери. Официально Лобода и Линдеманн свободны от отношений. Последний роман солиста Rammstein с актрисой Софией Томаллой закончился разрывом три года назад.

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