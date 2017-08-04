Одесский губернатор призвал отменить концерт Лободы во имя нравственности

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов призвал отменить выступление певицы Светланы Лободы на Дне города. Об этом он написал в Facebook.

«Я всегда выступал и выступаю за диктатуру Закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям», — написал он.

Степанов также сравнил позицию Лободы с позицией Анастасии Приходько и Андрея Макаревича. У последних, по его словам, «есть честь, которую они не меняют на деньги».

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«И Лобода. Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на РУ-ТВ, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов. Деньги оказались превыше Украины», — подчеркнул политик.

«И я знаю точно, что в Украине есть достойные артисты. Их много. Выступления которых украсили бы праздник ко Дню нашего города. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса — жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта: давайте поддержим прекрасный статус нашего города!» — резюмировал Степанов.

Концерт Лободы в Одессе запланирован на 3 сентября. Ранее украинские радикалы пригрозили сорвать выступление украинской певицы.