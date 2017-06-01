После сорванного концерта в Одессе Светлана Лобода решила выступить в Харькове

Певица Светлана Лобода продолжит выступать на Украине, несмотря на протесты радикалов. Об этом в четверг, 1 июня, сообщила в своем Instagram продюсер певицы Нателла Крапивина.

«Буквально за пару дней нас поддержали более 50 тысяч человек. Я благодарю и низко кланяюсь каждому неравнодушному», — написала Крапивина. По ее словам, у артистки «непобедимая армия» поклонников. «Мы пели, поем и будем петь в Украине, и уже очень скоро увидимся в Харькове», — заверила продюсер.

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29 мая Лобода опубликовала в соцсетях видео о противостоянии националистов и полицейских во время пикетирования ее концерта в Одессе. На кадрах видно, как радикалы оттесняют полицейское оцепление, между ними и стражами порядка происходят стычки.

Днем ранее сообщалось, что выступление певицы в Одессе было сорвано из-за столкновений между митингующими и полицией. В клубе объявили эвакуацию в связи с минированием, однако сообщение оказалось ложным.

Ранее в том же месяце радикалы призвали одесситов сорвать концерт Лободы. Они назвали артистку «любительницей российского рубля» и обвинили в том, что своими гастролями в России она поддерживает «агрессора».