Светлана Лобода опубликовала видео атаки радикалов перед ее концертом в Одессе

Видео: lobodaofficial / Instagram

Певица Светлана Лобода сняла на видео противостояние националистов и полицейских во время пикетирования ее концерта в Одессе. Ролик опубликован в Instagram певицы.

На кадрах видно, как радикалы оттесняют полицейское оцепление, между ними и стражами порядка происходят стычки. Кроме того, снят момент, как артистка благодарит сотрудников правоохранительных органов за защиту, а в ответ полицейские говорят ей: «Одесса с Лободой!»

28 мая сообщалось, что концерт Лободы в Одессе был сорван из-за столкновений между митингующими и полицией. В клубе объявили эвакуацию в связи с минированием, однако сообщение оказалось ложным.

Ранее в том же месяце радикалы призвали одесситов пикетировать концерт Лободы. Они назвали артистку «любительницей российского рубля» и обвинили в том, что своими гастролями в России она поддерживает «агрессора».