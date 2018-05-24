Светлана Лобода родила дочь лидеру Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода родила ребенка лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на родственников звезды.

Девочка весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Седар Синай, где рожали другие знаменитости, среди которых Мадонна и Ким Кардашьян. Роды прошли без осложнений: мать и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Лобода не признавалась в романе с Линдеманном, однако сообщается, что за месяц до рождения дочери она появилась на музыкальном фестивале Coachella в майке с символикой Rammstein.

Певица познакомилась с солистом Rammstein в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Сама Лобода отрицает близкую связь с 55-летним немецким музыкантом, у которого есть две взрослые дочери.

Это второй ребенок Светланы Лободы, у нее уже есть семилетняя дочь Ева, рожденная от бывшего сожителя — хореографа Андрея Царя.

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