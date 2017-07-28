«Захваченный в плен» Пригожиным и Бузовой вокалист Rammstein взволновал соцсети

Пользователи Pikabu обратили внимание на совместные снимки вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна с российскими поп-звездами и продюсерами. Посетители портала предположили, что отечественные артисты захватили музыканта в плен и заставляют фотографироваться с собой.

A post shared by iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) on Jul 27, 2017 at 10:50am PDT

Инициатором обсуждения стал пользователь с ником Zod4iy, который опубликовал на Pikabu коллаж совместных селфи Линдеманна с Ольгой Бузовой, Анитой Цой и Иосифом Пригожиным. «Уважаемый Тиль Линдеманн, я только что увидел некоторые ваши фотографии с великим артистами в Азербайджане. Пожалуйста, моргните дважды, если вас захватили в заложники», — говорится в описании к снимкам.

В комментариях под постом посетители портала принялись всячески издеваться над российскими исполнителями и переживать за Линдеманна. «Они захватили Тилля! Он словно сквозь зубы просит о помощи. Он всячески скрывает боль», — с иронией отметили они.

A post shared by Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) on Jul 27, 2017 at 9:37am PDT

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Некоторые начали обвинять отечественных звезд в лицемерии и желании пропиариться за счет вокалиста всемирно известной группы. «Анита Цой у себя написала, что не любит Rammstein, но не сфоткаться не могла. Вот так. Нужно же тоже засветиться с Тиллем», — подчеркнул один из них.

Линдеманн стал специальным гостем фестиваля «Жара», который проходит в Баку с 27 по 30 июля. Певца на мероприятие пригласили организаторы, которыми выступили азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников и эстрадный артист Григорий Лепс.