Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом

Пользователи сети посмеялись над голливудским актером Николасом Кейджем, посетившим прошедший в Астане кинофестиваль «Евразия» и сфотографировавшимся в национальном казахском костюме — чапане и меховой шапке. Совместный снимок Кейджа с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой быстро стал объектом для фотожаб и превратился в мем.

Пользователи сети удивились странному выражению лица актера и предположили, что он перепил кумыса.

Николас Кейдж — американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Получил известность благодаря фильмам «Покидая Лас-Вегас», «Угнать за 60 секунд», «Скала» и «Воздушная тюрьма».

В сети крайне популярны мемы с лицом Кейджа из фильма «Поцелуй вампира», а также фирменный «крик Кейджа», который он использовал во многих своих фильмах.

В сентябре 2016 года российские разработчики, вдохновленные мемом про крик Кейджа, создали сайт The Nic Cage Rage Page, на котором все желающие могут поорать на актера. Портал предлагает пользователям включить микрофон, а после этого накричать на Кейджа, который оценит громкость по специальной десятибальной шкале.