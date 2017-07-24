Кейдж предложил снять фильм о поездке голливудских звезд в Казахстан

Николас Кейдж предложил казахстанским режиссерам снять фильм с участием американских знаменитостей. Об этом сообщается на Facebook-странице Astana.Media в понедельник, 24 июля.

Артист предположил, что история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.

Кейдж записал видеообращение, в котором похвалил казахскую кухню, архитектуру Астаны и гостеприимство ее жителей.

«Я никогда не встречал такой теплый прием, хотя много где бывал. Я приглашу в Казахстан всех, кого знаю», — подчеркнул актер.

Ранее в понедельник сообщалось, что фотография грустного Кейджа национальном казахском костюме — в чапане и меховой шапке — стала объектом для фотожаб и превратилась в мем.

Николас Кейдж — американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Он снялся в таких фильмах, как «Покидая Лас-Вегас», «Угнать за 60 секунд», «Скала» и «Воздушная тюрьма».