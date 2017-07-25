Мемы понаехали

Актер Николас Кейдж съездил в Казахстан, примерил национальную одежду и в очередной раз стал мемом. Впрочем, эта судьба постигает многих знаменитостей, решившихся на визит в Россию и гостеприимные страны СНГ. «Лента.ру» вспомнила, кто из них стал объектом для шуток в интернете.
Николас — кумыс, кумыс — Николас
Визита Кейджа в Астану на кинофестиваль «Евразия» сразу привлек внимание пользователей сети, а уж когда актер облачился в национальный казахский костюм — чапан и меховую шапку — поток шуток за 300 было уже не остановить. В соцсетях вспомнили игру Fallout: New Vegas и заключили, что обладатель «Оскара» и звезда фильма «Голодный кролик атакует» теперь «одет, как черт».
«Шок! Николас Кейдж сыграл казаха», — напротив, обрадовались фанаты актера.
Особое внимание они уделили отстраненному взгляду и странному выражению лица Кейджа, логично предположив, что он переборщил с кумысом. «Знает ли Николас Кейдж, что он сейчас на пике популярности на территории СНГ и в частности в Казахстане?» — интересовались некоторые.
Впрочем, сам актер с пониманием отреагировал на новую волну интернет-популярности и предложил казахстанским режиссерам подумать над комедией о визите в страну голливудских звезд. «Я приглашу в Казахстан всех, кого знаю», — пригрозил он напоследок.
«Герой из бандитского Петербурга»
Схожий фурор произвел Киану Ривз, в конце мая неожиданно объявившийся в Санкт-Петербурге. Фотографии прогуливающегося по улицам Северной столицы актера меньше чем за сутки превратились в мем. Особенно пользователям сети приглянулась фотография Ривза, стоящего с закрытыми глазами на одном из петербургских мостов. «Киану Ривз нашел себя в СПБ», — посмеялся один из юзеров.
Некоторые сравнили кинозвезду с персонажами российских криминальных сериалов.
Но главное — пользователи сети признали, что Киану в Петербурге стал достойной заменой знаменитому грустному Киану на лавочке. Вспомнили и то, что герой Ривза из сиквела фильма «Джон Уик» стал мишенью для всех киллеров мира.
«Негр по имени Канье»
В ноябре 2016 года пользователи сети обнаружили снимки с тайной встречи популярного американского рэпера Канье Уэста и не менее популярного российского дизайнера Гоши Рубчинскго.
Для многих живущих не в столице неожиданный визит рэпера стал поводом пожаловаться на жизнь. «То чувство, когда Канье в Москве, а ты живешь в своем мухосранске», — расстроился один из фанатов Уэста.
Некоторые пользователи были настолько удивлены внезапным приездом Уэста в столицу России, что начали высчитывать километры, отделяющие их от популярного рэпера.
Позже выяснилось, что Рубчинский будет работать над дизайном очередной коллекции бренда Канье Уэста Yeezy.
«Морковка Лукашенко»
Летом 2016 года пользователи сети от души посмеялись над фотографиями встречи Стивена Сигала и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Звезда боевиков 90-х посетил страну ради встречи с представителями Wargaming — разработчика популярной игры World of Tanks. Тем не менее сразу после прилета он оказался в загородной резиденции Лукашенко, поел морковки с президентского огорода и с ходу стал мемом.
Twitter наводнили тематические шутки, напоминавшие анонсы видео для взрослых.«Усатый плантатор дает попробовать свою морковку мускулистому индейцу +18ШОКФОТОБЕЗСМС», — предложил свой вариант один из комментаторов.
Помимо «морковки Лукашенко» темой для шуток стало якобы бедственное положение Сигала, которое заставляет актера приезжать в Белоруссию и обедать в гостях у президента. «Твое лицо, когда на съемки давно не зовут, а кушать хочется», — ехидно отмечали комментаторы.
Не забыли отметить хмурое выражение лица кинозвезды, ему досталась своя порция насмешек из разряда: «У Стивена Сигала постоянно такое напряженное лицо, будто он боится, что его оставят жить в Белоруссии».
«У нас был Джаред Лето»
В 2015 году в рамках тура по России американская рок-группа 30 seconds to Mars и ее вокалист, обладатель премии «Оскар» Джаред Лето заехали в Пермь.
Шокированные поклонники Лето следили за каждым шагом музыканта и незамедлительно сообщали об этом в соцсетях. «Джаред Лето всю пятницу провел в Перми, гулял по центру и съездил на Парковый, где хотел купить рыбу, но купил мясо», — отчитался один из фанатов.
«Джаред Лето жрал блин с шоколадом в "Сковородке" на Парковом в Перми — звучит как какая-то шутка. Но это правда», — отметил другой.
Тем не менее далеко не всем понравился ажиотаж вокруг приезда актера. «Не хочу во "ВКонтакте" заходить, там что не пост, то:"ДЖАРЕД ЛЕТО ПО ПЕРМИ ГУЛЯЛ, ЛОООООЛ". Мне вот стыдно за то, какой *** (капец) он видел в нашем городе», — признался один из недовольных.
Суровый Том Харди
В далеком 2012 году Россию посетил британский актер Том Харди, который в рамках съемок документального фильма «Путешествие в экстрим» приехал в Якутию и испытал все прелести жизни на Севере. На видео Харди в розовой шапке ныряет в ледяную прорубь в 37-градусный мороз, парится в бане и голышом прыгает в сугроб.
Самое удивительное, что о путешествии брутального актера в Якутию россияне узнали лишь в 2016 году. «Листаю сейчас ленту "ВКонтакте", и там новость: фотки Тома Харди и надпись "Ничего необычного, просто Том Харди в Якутии" — это оказались фотки 2012 года», — удивился юзер с ником upiterrrrrrr.
Впрочем, перед поездкой актер специально отпустил бороду, которая маскировала его от любопытных глаз. «Живи Том Харди в России, я бы не отличил его от алкаша. Потому что вижу алкаша, который похож на Харди, и такой "oh boy"», — признался один из обманутых пользователей сети.
Хитрый француз
Говоря о западных знаменитостях в России, нельзя не упомянуть эпопею с российским гражданством французского актера Жерара Депардье. В 2013 году он прибыл в Саранск, где получил не только квартиру, но и звание «почетного удмурта». Неудивительно, что в сети мгновенно появились мемы, комиксы и фотожабы, демонстрирующие француза в российских реалиях.
Лейтмотивом шуток, как нетрудно догадаться, стали алкоголь, гербовый флаг Российской империи и лозунг «Я русский». Не обошли юмористы стороной и пожар, произошедший в комплексе «Грозный-Сити», где у Депардье обнаружилась еще одна квартира — подарок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Незамеченным не остался и отъезд актера в Бельгию, куда, по слухам, француз переехал на ПМЖ в 2015 году. «Жерар Депардье про свой отъезд: "Если я когда-нибудь соскучусь по России, я смогу пожить в своем сарае"», — издевались над актером, полагая, что в его понимании «сарай» — это Россия.