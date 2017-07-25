Мемы понаехали

Актер Николас Кейдж съездил в Казахстан, примерил национальную одежду и в очередной раз стал мемом. Впрочем, эта судьба постигает многих знаменитостей, решившихся на визит в Россию и гостеприимные страны СНГ. «Лента.ру» вспомнила, кто из них стал объектом для шуток в интернете.

Николас — кумыс, кумыс — Николас

Визита Кейджа в Астану на кинофестиваль «Евразия» сразу привлек внимание пользователей сети, а уж когда актер облачился в национальный казахский костюм — чапан и меховую шапку — поток шуток за 300 было уже не остановить. В соцсетях вспомнили игру Fallout: New Vegas и заключили, что обладатель «Оскара» и звезда фильма «Голодный кролик атакует» теперь «одет, как черт».

Фото: VK.com

«Шок! Николас Кейдж сыграл казаха», — напротив, обрадовались фанаты актера.

Особое внимание они уделили отстраненному взгляду и странному выражению лица Кейджа, логично предположив, что он переборщил с кумысом. «Знает ли Николас Кейдж, что он сейчас на пике популярности на территории СНГ и в частности в Казахстане?» — интересовались некоторые.

Впрочем, сам актер с пониманием отреагировал на новую волну интернет-популярности и предложил казахстанским режиссерам подумать над комедией о визите в страну голливудских звезд. «Я приглашу в Казахстан всех, кого знаю», — пригрозил он напоследок.

«Герой из бандитского Петербурга»

Схожий фурор произвел Киану Ривз, в конце мая неожиданно объявившийся в Санкт-Петербурге. Фотографии прогуливающегося по улицам Северной столицы актера меньше чем за сутки превратились в мем. Особенно пользователям сети приглянулась фотография Ривза, стоящего с закрытыми глазами на одном из петербургских мостов. «Киану Ривз нашел себя в СПБ», — посмеялся один из юзеров.

— Меня зовут Эрл (@erlstpnv) 28 мая 2017, 11:40

Некоторые сравнили кинозвезду с персонажами российских криминальных сериалов.

Но главное — пользователи сети признали, что Киану в Петербурге стал достойной заменой знаменитому грустному Киану на лавочке. Вспомнили и то, что герой Ривза из сиквела фильма «Джон Уик» стал мишенью для всех киллеров мира.

«Негр по имени Канье»

В ноябре 2016 года пользователи сети обнаружили снимки с тайной встречи популярного американского рэпера Канье Уэста и не менее популярного российского дизайнера Гоши Рубчинскго.

Для многих живущих не в столице неожиданный визит рэпера стал поводом пожаловаться на жизнь. «То чувство, когда Канье в Москве, а ты живешь в своем мухосранске», — расстроился один из фанатов Уэста.

Некоторые пользователи были настолько удивлены внезапным приездом Уэста в столицу России, что начали высчитывать километры, отделяющие их от популярного рэпера.

Позже выяснилось, что Рубчинский будет работать над дизайном очередной коллекции бренда Канье Уэста Yeezy.

Фото: Twitter

«Морковка Лукашенко»

Летом 2016 года пользователи сети от души посмеялись над фотографиями встречи Стивена Сигала и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Звезда боевиков 90-х посетил страну ради встречи с представителями Wargaming — разработчика популярной игры World of Tanks. Тем не менее сразу после прилета он оказался в загородной резиденции Лукашенко, поел морковки с президентского огорода и с ходу стал мемом.

Twitter наводнили тематические шутки, напоминавшие анонсы видео для взрослых.«Усатый плантатор дает попробовать свою морковку мускулистому индейцу +18ШОКФОТОБЕЗСМС», — предложил свой вариант один из комментаторов.

— Теология и Геометрия (@menschenfracht) 25 августа 2016, 08:50

Материалы по теме «Веган, которого вы заслужили» Соцсети поглумились над Стивеном Сигалом, попробовавшим морковку Лукашенко

Помимо «морковки Лукашенко» темой для шуток стало якобы бедственное положение Сигала, которое заставляет актера приезжать в Белоруссию и обедать в гостях у президента. «Твое лицо, когда на съемки давно не зовут, а кушать хочется», — ехидно отмечали комментаторы.

Не забыли отметить хмурое выражение лица кинозвезды, ему досталась своя порция насмешек из разряда: «У Стивена Сигала постоянно такое напряженное лицо, будто он боится, что его оставят жить в Белоруссии».

«У нас был Джаред Лето»

В 2015 году в рамках тура по России американская рок-группа 30 seconds to Mars и ее вокалист, обладатель премии «Оскар» Джаред Лето заехали в Пермь.

Шокированные поклонники Лето следили за каждым шагом музыканта и незамедлительно сообщали об этом в соцсетях. «Джаред Лето всю пятницу провел в Перми, гулял по центру и съездил на Парковый, где хотел купить рыбу, но купил мясо», — отчитался один из фанатов.

«Джаред Лето жрал блин с шоколадом в "Сковородке" на Парковом в Перми — звучит как какая-то шутка. Но это правда», — отметил другой.

Тем не менее далеко не всем понравился ажиотаж вокруг приезда актера. «Не хочу во "ВКонтакте" заходить, там что не пост, то:"ДЖАРЕД ЛЕТО ПО ПЕРМИ ГУЛЯЛ, ЛОООООЛ". Мне вот стыдно за то, какой *** (капец) он видел в нашем городе», — признался один из недовольных.

Суровый Том Харди

В далеком 2012 году Россию посетил британский актер Том Харди, который в рамках съемок документального фильма «Путешествие в экстрим» приехал в Якутию и испытал все прелести жизни на Севере. На видео Харди в розовой шапке ныряет в ледяную прорубь в 37-градусный мороз, парится в бане и голышом прыгает в сугроб.

Самое удивительное, что о путешествии брутального актера в Якутию россияне узнали лишь в 2016 году. «Листаю сейчас ленту "ВКонтакте", и там новость: фотки Тома Харди и надпись "Ничего необычного, просто Том Харди в Якутии" — это оказались фотки 2012 года», — удивился юзер с ником upiterrrrrrr.

Впрочем, перед поездкой актер специально отпустил бороду, которая маскировала его от любопытных глаз. «Живи Том Харди в России, я бы не отличил его от алкаша. Потому что вижу алкаша, который похож на Харди, и такой "oh boy"», — признался один из обманутых пользователей сети.

Хитрый француз

Говоря о западных знаменитостях в России, нельзя не упомянуть эпопею с российским гражданством французского актера Жерара Депардье. В 2013 году он прибыл в Саранск, где получил не только квартиру, но и звание «почетного удмурта». Неудивительно, что в сети мгновенно появились мемы, комиксы и фотожабы, демонстрирующие француза в российских реалиях.

Лейтмотивом шуток, как нетрудно догадаться, стали алкоголь, гербовый флаг Российской империи и лозунг «Я русский». Не обошли юмористы стороной и пожар, произошедший в комплексе «Грозный-Сити», где у Депардье обнаружилась еще одна квартира — подарок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Фото: страница «Моя любовь — ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ» во «ВКонтакте» 1 /3

Незамеченным не остался и отъезд актера в Бельгию, куда, по слухам, француз переехал на ПМЖ в 2015 году. «Жерар Депардье про свой отъезд: "Если я когда-нибудь соскучусь по России, я смогу пожить в своем сарае"», — издевались над актером, полагая, что в его понимании «сарай» — это Россия.