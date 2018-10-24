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В Москве госпитализировали певицу Лободу

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Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Life и подтверждает онлайн-журнал StarHit.

Женщина пожаловалась на боли в животе. Врачи оценивают ее состояние как среднее, решается вопрос об операции.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

25, 26 и 28 октября в Москве должны состояться концерты Лободы. Как отмечается в Instagram певицы, билеты на шоу полностью распроданы.

11 августа священник-блогер из Благовещенска Святослав Шевченко потребовал запретить клип Светланы Лободы SuperSTAR. По его словам, клип пропагандирует гомосексуальные отношения и суицид, а также демонстрирует мастурбацию.

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