Лободу срочно прооперировали

Украинская певица Светлана Лобода перенесла экстренную операцию. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Super со ссылкой на источник в московской больнице.

Врачам удалось стабилизировать состояние певицы. Все концерты исполнительницы, запланированные на октябрь, переносятся. Новые даты выступлений пока неизвестны.

Ранее в среду стало известно, что Лобода была экстренно госпитализирована. Позже выяснилось, что исполнительница попала в больницу с подозрением на обструкцию почки. Артистку увезли на скорой после того, как она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание на сцене во время репетиции.

11 августа священник-блогер из Благовещенска Святослав Шевченко потребовал запретить клип Светланы Лободы SuperSTAR. По его словам, клип пропагандирует гомосексуальные отношения и суицид, а также демонстрирует мастурбацию.

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