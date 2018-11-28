Все участницы «Серебра» ушли из группы

В феврале 2019 года из группы «Серебро» уйдут Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Об этом сообщила бывшая солистка группы Ольга Серябкина на своей странице в Instagram.

«Нынешний состав — Оля, Катя, Таня — прекращает свое существование в феврале 2019 года. Я делаю акцент на слове "состав", потому что SEREBRO не заканчивается. Хочу сказать сразу — мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки», — написала Серябкина.

Участница группы Екатерина Кищук сообщила в Instagram, что «Серебро» будет состоять из трех новых солисток. Певица рассказала о старте кастинга, который продлится до 4 декабря. Желающим попасть в группу нужно опубликовать в социальной сети минутное видео с исполнением любой песни.

В октябре Ольга Серябкина заявила, что покидает группу. Певица собирается заниматься сольной карьерой.

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