Лобода отреагировала на роман Ольги Серябкиной и Елены Темниковой

Певица Светлана Лобода заявила, что искренне удивлена одним из интервью ее коллеги. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Тайны дома должны оставаться в доме», — говорится в сообщении артистки.

Накануне, 28 июня, бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с коллегой по группе Еленой Темниковой. По ее словам, их отношения продолжались несколько лет.

«А дальше пошел мой личный творческий рост, и, наверное, это стало ее задевать», — предположила Серябкина. Она добавила, что разлад начался из-за ревности и обычной женской конкуренции.

Группа «Серебро» образовалась в 2006 году. Темникова покинула группу в 2014 году, заявив о напряженных отношениях с другими участницами коллектива. Осенью 2018 года Серябкина также рассказала о своем уходе и начале сольной карьеры.

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