Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе

Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь», — заявила певица.

Она предположила, что причиной лжи со стороны бывшей коллеги стало ее последнее интервью на YouTube-канале Ирины Шихман «А поговорить?». Там певица, в частности, призналась, что причиной конфликта с Серябкиной стал тайный роман последней с продюсером группы Максимом Фадеевым.

«Но из-за того, что сначала все это держалось в большой тайне, а потом и вовсе начались шантажи и дедовщина. (...) Бывало такое, что я заходила в кабинет и ловила их вместе, они вынуждены были оправдываться, скрывать, придумывать», — призналась певица.

Темникова добавила, что готова подтвердить свои слова о романе Серябкиной и Фадеева на детекторе лжи. В качестве варианта она предложила пройти полиграф на канале блогера Насти Ивлеевой.

28 июня Серябкина рассказала, что у нее был многолетний роман с коллегой по группе. Певица добавила, что их отношения стали портиться после того, как у нее начался творческий рост. Это, по ее словам, привело к ревности и женской конкуренции.

Группа «Серебро» образовалась в 2006 году. Темникова покинула группу в 2014 году, заявив о напряженных отношениях с другими участницами коллектива. Осенью 2018 года Серябкина также рассказала о своем уходе и начале сольной карьеры.

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