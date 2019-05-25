Перед концертом Темниковой в Одессе сожгли российский флаг

Группа проукраинских активистов сожгла российский флаг перед концертом певицы Елены Темниковой в Одессе. Как пишет УНИАН, инцидент произошел на пляже Аркадия.

Вечером 24 мая у входа в клуб, где был запланирован концерт, активисты разбросали листовки с изображением Темниковой, надевающей маску с лицом президента России Владимира Путина. При этом в руках протестующие держали плакаты «Темникова — подруга Путина» и «Елена Темникова, прочь с чужой земли!».

После этого активисты развернули российский триколор, облили его горючей жидкостью и подожгли. Одновременно с этим они выкрикивали лозунги «Слава Украине», «Украина превыше всего» и «Слава нации». Свой флешмоб участники акции объяснили тем, что Темникова поддерживает переход Крыма в состав России и «не скрывает своей любви к Путину и [премьер-министру Дмитрию] Медведеву».

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Клуб, организовавший концерт певицы, перед ее выступлением обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству внутренних дел страны. «Артистка Елена Темникова прошла пограничный контроль в городе Одесса. Таким образом, СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») и пограничные службы Украины считают полностью законным нахождение Елены Темниковой на территории Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook-аккаунте заведения.

Проукраинские активисты регулярно пытаются срывать выступления артистов из России на территории своей страны. Основной причиной их недовольства является то, что представители культуры, приезжающие в соседнее государство, поддерживают работу российских властей и посещают Крым. Так, в марте члены запрещенной в России организации «Правый сектор» сообщили о намерении сорвать концерты писателя-сатирика Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.

Летом 2017 года депутаты Верховной Рады предложили запретить гастроли российских артистов на Украине. Исключение, согласно законопроекту, должны были получить те, кто в письменном виде или публично признают Россию «страной-агрессором».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и началом конфликта в Донбассе. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке страны, Москва указывает на отсутствие доказательств и отрицает обвинения.

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