Украинские националисты собрались сорвать концерты Жванецкого

Члены запрещенной в России организации «Правый сектор» сообщили о намерении сорвать выступления писателя-сатирика Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. Слова главы одесского подразделения организации Сергея Стерненко передает агентство УНН.

«Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию», — заявил Стерненко. Причина, из-за которой радикалы требуют не проводить концерты — вручение Жванецкому ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени президентом России Владимиром Путиным.

Сам артист не знал об угрозах. «Первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать», — цитирует его РИА ФАН.

Михаил Жванецкий родился в Одессе. В 1999 году он удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году получил такой же статус в России. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло сатирика в «белый список» исполнителей, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии.

Ранее в 2017 году украинские радикалы сорвали выступление Константина Райкина в Одессе из-за его позиции по Крыму.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и началом конфликта на Донбассе. Украина обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке республики, Москва указывает на отсутствие доказательств и отрицает обвинения.

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