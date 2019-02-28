Путин наградил народного артиста Украины орденом

Президент России Владимир Путин вручил орден за вклад в развитие культуры писателю и исполнителю собственных произведений Михаилу Жванецкому. Об этом сообщает РИА Новости.

В указе президента говорится: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича».

Сатирик родился в Одессе. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины, а в 2012 году заслужил аналогичный статус в России. Летом в 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в «белый список» исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии.

Михаил Жванецкий написал такие произведения, как «Любовь (коротко)», «В Греческом зале», «Моя Одесса» и «Южное лето (читать на Севере)».

Вечером 27 февраля стало известно о том, что Киев принял решение не отправлять исполнителей на «Евровидение-2019» из-за отказа музыкантов, участвовавших в национальном отборе, представлять страну на конкурсе. На фоне этого скандала в правительстве республики был поднят вопрос о законодательном урегулировании возможности украинских артистов гастролировать на территории России.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. Украина обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке республики и называет страной-агрессором, Россия указывает на отсутствие доказательств и отрицает обвинения.

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