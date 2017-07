Украинский «Миротворец» вспомнил про Кая Метова

По дороге в Алушту проезжаю тот самый,знакомый с детства "Артек".)) к сожалению не довелось в нем побывать в школьное время #кайметов #гастроли #концерт #артек #алушта

