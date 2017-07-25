Украинский «Миротворец» вспомнил про Кая Метова

Информация о российском певце Кае Метове, а также бывших участниках группы «Мираж» Татьяне Овсиенко и Романе Жукове появилась на украинском сайте «Миротворец» во вторник, 25 июля. Артистов обвинили в нарушении госграницы Украины из-за посещения Крыма.

Как отмечается на странице Метова, в июле он отправился в тур по городам полуострова. Администрация ресурса привела в качестве доказательств фотографии, опубликованные певцом в Instagram.

По дороге в Алушту проезжаю тот самый,знакомый с детства "Артек".)) к сожалению не довелось в нем побывать в школьное время #кайметов #гастроли #концерт #артек #алушта A post shared by Кай Метов (@kay_metov) on Jul 17, 2017 at 11:10am PDT

Родившуюся в Киеве Овсиенко уличили в «многократном нарушении государственной границы» и «незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма». В частности, певица выступала в Ялте в 2016 году, а в июле 2017-го, как и Метов, отправилась на гастроли по городам полуострова. Схожие претензии предъявлены Жукову.

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52-летний Кай Метов — заслуженный артист России. Пик его популярности пришелся на 1990-е годы. Он записал такие хиты, как «Мама! Я хочу быть пионером», «Битое стекло» и «Вспомни меня».

Овсиенко выступала в составе «Миража» с 1988-го по 1990 год. Роман Жуков являлся клавишником группы с 1987-го по 1988-й.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших на полуострове после его присоединения к России. Служба безопасности Украины часто принимает решение закрыть въезд в страну артистам, оказавшимся в черном списке сайта.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает его итоги и называет полуостров оккупированной территорией, а россиян, приезжающих туда в обход украинских законов, считают нарушителями границы.