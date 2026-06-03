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10:45, 3 июня 2026Авто

На ПМЭФ презентовали новую Volga

Российский производитель Volga представил на ПМЭФ флагманский кроссовер K50
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Volga

Российский производитель Volga представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) флагманский кроссовер K50. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модель бренда Volga — K50 — прошла процедуру одобрения типа транспортного средства еще в декабре 2025 года. Длина новинки составляет 4770 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, высота — 1689 миллиметров, колесная база — 2845 миллиметров. Автомобиль относится к классу SUV D и оснащен полным приводом.

Силовая установка кроссовера состоит из двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 238 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента, работающего в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 можно приобрести за 4,2 миллиона рублей. Другая модель, среднеразмерный кроссовер Volga K40 оценили в 2 749 000 рублей. Как отмечают представители компании, длинная колесная база позволила получить просторный салон и вместительный багажник, что делает автомобиль удобным для семейных поездок.

Как сообщалось ранее, нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» заключила специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, в рамках которого вложит 60 миллиардов рублей в локализацию машин. В рамках проекта Volga планируют создать оригинальный модельный ряд, создать собственные инженерные решения и компонентную базу. Производитель обязуется локализовать ряд критически значимых узлов, в том числе — двигатель и трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты.

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