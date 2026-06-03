На ПМЭФ презентовали новую Volga

Российский производитель Volga представил на ПМЭФ флагманский кроссовер K50

Российский производитель Volga представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) флагманский кроссовер K50. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модель бренда Volga — K50 — прошла процедуру одобрения типа транспортного средства еще в декабре 2025 года. Длина новинки составляет 4770 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, высота — 1689 миллиметров, колесная база — 2845 миллиметров. Автомобиль относится к классу SUV D и оснащен полным приводом.

Силовая установка кроссовера состоит из двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 238 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента, работающего в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 можно приобрести за 4,2 миллиона рублей. Другая модель, среднеразмерный кроссовер Volga K40 оценили в 2 749 000 рублей. Как отмечают представители компании, длинная колесная база позволила получить просторный салон и вместительный багажник, что делает автомобиль удобным для семейных поездок.

Как сообщалось ранее, нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» заключила специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, в рамках которого вложит 60 миллиардов рублей в локализацию машин. В рамках проекта Volga планируют создать оригинальный модельный ряд, создать собственные инженерные решения и компонентную базу. Производитель обязуется локализовать ряд критически значимых узлов, в том числе — двигатель и трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты.