В России прошел сертификацию кроссовер Volga K50

Автоэксперт Кадаков: Кроссовер Volga K50 получил ОТТС в России

Модель бренда Volga — K50 — прошла процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков в Telegram-канале.

Документы на сертификацию были поданы ООО «Объединенный инженерный центр». В качестве производителя автомобиля указано ООО «Нижегородские легковые автомобили». ОТТС позволяет запустить массовую реализацию модели в стране.

По мнению Кадакова, по фотографиям и техническим характеристикам можно утверждать, что кроссовер представляет собой адаптированную версию китайской модели Geely Monjaro. Длина автомобиля составляет 4770 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, высота — 1689 миллиметров, колесная база — 2845 миллиметров.

Машина будет предлагаться только с полным приводом. Силовая установка кроссовера состоит из двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 238 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента, работающего в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Эксперт отметил, что двигатель модели рассчитан на бензин АИ-95.

В зависимости от комплектации кроссовер будет оснащаться колесами диаметром 19 или 20 дюймов.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что первые этапы сборки и производства нового автомобиля «Волга» могут начаться к весне 2026 года. Комментировать возможность участия компаний из Китая тогда он не стал.