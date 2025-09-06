Раскрыты сроки начала производства новой «Волги»

Мантуров: ГАЗ планирует начать первые этапы сборки машин «Волга» к весне

Автоконцерн «ГАЗ» планирует начать первые этапы сборки и производства нового автомобиля «Волга» к весне 2026 года. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он не стал комментировать возможность участия в этом проекте компаний из Китая.

В 2024 году премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с автомобилями трех разных классов бренда «Волга» — седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40 — и признал, что они выглядят современно. Однако он обратил внимание, что не все детали этого транспортного средства изготавливаются в Российской Федерации. По словам главы правительства, необходимо локализовать производство, начав с тех элементов, которые не считаются технологически сложными.

Позднее стало известно, что кроссовер Volga К30, который планируют выпускать в Нижнем Новгороде на мощностях «ГАЗа» в сотрудничестве с иностранным партнером, имеет несколько отличий от оригинальной китайской модели Changan X5 Plus, также выпускавшейся под названием Oshan X5 Plus (он же Auchan и Oushang). Российский автомобиль получит новую решетку радиатора в фирменном стиле «Волги», переработанный бампер и новые шильдики с изображением оленя. На пятой двери также будет надпись Volga, но форма шильдика останется китайской.