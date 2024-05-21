Мишустин раскритиковал возрожденную Volga за китайский руль вместо российского

В Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» впервые представили автомобили возрожденного бренда Volga. Стенд посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

В отдельном павильоне представлены автомобили трех разных классов — седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Все модели оснащены современным бензиновым мотором мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатой автоматической коробкой передач, а также интеллектуальными системами помощи водителю. Кроме того, в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, которые востребованы у российских автовладельцев.

Производиться новая линейка автомобилей будет на площадке нижегородского автомобильного кластера. Выпуск Volga стартует в 2024 году, а в 2025 году производство перейдет на режим полного цикла.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

В ходе осмотра стенда Мишустин отметил, что новые автомобили выглядят современно, однако обратил внимание на то, что не все детали машин производятся в России. Глава кабмина указал на необходимость локализации производства, отметив, что начинать следует с тех элементов, которые не являются технологически сложными.

У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы Михаил Мишустин премьер-министр России

Премьер напомнил, что производство соответствующих композитных материалов наладили, в частности, в «Алабуге».

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

ГАЗ подал заявку на регистрацию бренда Volga в марте

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию бренда Volga и логотипа для автомобилей в виде оленя в марте. Согласно документам, поданным в Роспатент, предприятие планирует выпускать под товарным знаком не только легковые и грузовые автомобили, автобусы и запчасти, но и аксессуары с украшениями, канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

О возобновлении производства автомобилей в июне 2023 года заявлял Денис Мантуров, который на тот момент занимал пост вице-премьера и главы Минпромторга. Новые автомобили будут производить на площадках нижегородского кластера, которые ранее занимали иностранные производители, покинувшие Россию. До марта 2022 года на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде собирали Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos.

Бренд «Волга» был создан в СССР. В то время эти автомобили были самыми дорогими и престижными из тех, что поступали в свободную продажу. При этом значительная часть этих машин сразу поступала в госучреждения и такси. Самой первой «Волгой» считается модель ГАЗ-21, которая вышла на смену послевоенной «Победе». Впоследствии это имя получил автомобиль ГАЗ-24, который продержался на конвейере вплоть до конца 80-х годов. После этого на его базе производились почти все модели, которые получали имя «Волга»: 3102, 3110.