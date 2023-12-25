В России назвали сроки появления новых машин «Волга»

Минпромторг: новые машины «Волга» начнут выпускать в середине 2024 года

Новые машины «Волга» начнут выпускать в середине 2024 года. Сроки появления возрожденной линейки автомобилей назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ведомства, новую «Волгу» будут производить на площадках нижегородского кластера, которые ранее занимали иностранные производители, покинувшие Россию.

«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», — объяснил Мантуров.

В июне Мантуров уже сообщал, что Горьковский автозавод (ПАО «ГАЗ») может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга» в 2024 году. Длительность разработки новой модели будет зависеть от сроков выбора иностранных партнеров, отметил он.

До марта 2022 года на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде собирали Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом того же года «ГАЗ» и Volkswagen расторгли соглашение о контрактной сборке, и российская компания потребовала выплатить ей 15,575 миллиарда рублей за неисполнение обязательств.