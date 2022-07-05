Volkswagen прекратил производство в Нижнем Новгороде

Volkswagen официально объявил о прекращении работы в Нижнем Новгороде

Компания Volkswagen подтвердила информацию о прекращении производства на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Газета.ру».

Официальный представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович объяснила такое решение высоким уровнем неопределенности и невозможностью спрогнозировать срок возобновления производства. Поэтому «Фольксваген Груп Рус» приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде.

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться. В качестве компенсации автопроизводитель пообещал двум сотням работников контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ выплатить шесть окладов в случае подачи заявления до 17 июня, и пять окладов — до 29 июня.

Площадка находится в простое с марта.