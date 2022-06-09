«Ъ»: Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов

Концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В качестве компенсации автопроизводитель пообещал двум сотням работников контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ выплатить шесть окладов в случае подачи заявления до 17 июня, и пять окладов — до 29 июня. Также компания предложила увольняющимся финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.

Площадка находится в простое с марта. Группа ГАЗ, принадлежащая бизнесмену Олегу Дерипаске, попала под американские санкции еще в 2018 году. С тех пор для вступления санкций в силу действовали отсрочки. В конце января Минфин США сократил срок лицензий для ГАЗа, откладывающих санкции с одного года до 90 дней. Тогда лицензию продлили до 26 апреля, после чего выдали еще на месяц. Действие последнего документа истекло 25 мая в 7:01 по московскому времени. Новых разрешений американское ведомство не публиковало.